CAPS AD entrega “mimos” para mulheres em tratamento de câncer

Pequenas toalhas confeccionadas por pacientes do Centro de Atenção Psicossocial – Alcool e Drogas (CAPS-AD) foram entregues na manhã desta quarta-feira (27) a mulheres em tratamento de câncer no Incam. A iniciativa faz parte do encerramento das ações do Outubro Rosa, voltado à saúde da mulher.

Os “mimos” são do grupo de mulheres do CAPS AD que teve início em outubro de 2017, com o objetivo de falar sobre dependência química e outros assuntos frequentes em suas vidas, como o papel da mulher na sociedade, ser mãe, violência, saúde, entre outros.

“Com a proposta de fazer reflexões sobre outras realidades presentes em nossa sociedade, nasceu a ideia de incentivar o grupo na confecção de trabalhos artesanais e destinar à rede, onde pudessem, durante a confecção, refletir sobre essas realidades, e ter contato com outras pessoas, ampliando as experiências sociais e culturais, as quais não costumam exercitar”, explica a terapeuta ocupacional Larissa Karla Ferreira, coordenadora do projeto.

Ela ressalta que os trabalhos produzidos são doados também para outras instituições, como a rede Mãe Paranaense, Lar dos Idosos, Lar Dom Bosco, como forma de estreitar relações com o serviço e proporcionar experiências para as mulheres que fazem o tratamento. Além da coordenadora, a equipe do CAPs AD conta com a instrutora de artesanato Rosane Cabral e o estagiário de psicologia Estevão Perasol.