Cão Pitbull é apreendido após atacar cachorro do vizinho

Manter cães em casa exige cuidado dos proprietários, principalmente quando se trata de animais da raça Pitbull. Quando escapam dos quintais, esses cães acabam se tornando um perigo para pedestres ou mesmo para outros cachorros de raças menores.

Na noite de ontem um Pitbull invadiu o quintal vizinho na rua Das Figueiras (Jardim Araucária) e atacou um outro cachorro. A Polícia Militar foi acionada e ouviu relatos de que o mesmo animal já teria atacado outros cães no bairro.

Os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o Pitbull, que estava em frente a uma residência. Os policiais tentaram contato com o proprietário dele, porém não havia ninguém na casa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou a contenção do animal. Uma veterinária acompanhou a situação e encaminhou o cachorro para uma entidade protetora de animais.