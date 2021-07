Cão Pitbull ataca as próprias donas e causa ferimentos graves, em CM

Duas mulheres de 52 e 74 anos foram atacadas pelo próprio cão pitbull da família. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, próximo ao supermercado Muffato, em Campo Mourão.

Elas sofreram ferimentos graves e a situação só não terminou de forma mais grave porque um vizinho entrou no quintal com um pedaço de carne e distraiu o animal, dando tempo para que as vítimas se refugiassem para o interior da casa

O Corpo de Bombeiros, Samu e a Polícia Militar também estiveram no local e contaram ainda com o apoio de médico veterinário que precisou aplicar um sedativo no cão para que fosse contido.

O tenente Mendes, da Polícia Militar esteve no local e auxiliou o Corpo de Bombeiros na ocorrência. “O cão estranhou as próprias moradoras da residência e iniciou o ataque. Por sorte uma pessoa que passava por ali entrou no quintal e os vizinhos também usando um pedaço de carne conseguiram distrair o animal, dando tempo para que as vítimas corressem para dentro da casa. Essa pessoa que entrou no quintal também ficou ferida”, disse o tenente.

As vítimas, com vários ferimentos, foram encaminhadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros orienta a quem mantém cães de raça, que possam estranhar e atacar os próprios donos, para que os animais permaneçam de focinheiras nos quintais.