Campo Mourão terá edição especial da Rota da Fé no dia 24 de julho

No próximo dia 24 de julho acontece mais uma edição da Rota da Fé, mas desta vez em um formato diferente. A peregrinação começa no período da tarde, às 15h, com concentração na Catedral São José e encerramento com missa na capela Nossa Senhora do Pilar (Vila Carolo), na saída para Cascavel, margens da BR 369.

Da Catedral, o grupo segue em caminhada até a Paróquia Santíssima Trindade, na Igreja Ucaniana. A peregrinação continua passando pela capela Nossa Senhora do Guadalupe ( bairro Novo Centro) e com encerramento na capela da Vila Carolo.

No local haverá momento da reflexão e missa às 18h. Em seguida, instalação e benção da imagem do Apóstolo São Tiago. Também haverá sorteio de um cajado personalizado de São Tiago entre os participantes. A inscrição é gratuita e deve ser feita nas paróquias de Campo Mourão.