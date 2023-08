Campo Mourão terá 1ª Feira de Aviação e Tecnologias Agrícolas

Campo Mourão terá um evento inédito para demonstrações de aviões e drones de pulverização, espetáculo aéreo e oportunidades de negócios com aeronaves. Trata-se da Agro Air Show, a 1ª Feira de Aviação e Tecnologias Agrícolas nos dias 1 e 2 de setembro.

O evento, que promete unir o mundo da aviação e da agricultura, será realizado pelo Aeroclube de Campo Mourão, com o apoio da prefeitura e parceria de diversas instituições e patrocinadores. Os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível para ser doado a entidades assistenciais.

A Agro Air Show terá demonstrações de alta tecnologia e oportunidades de negócios para ambos os setores. Além de palestras, a feira contará com um espetáculo aéreo proporcionado pela equipe da Pro Tork, com manobras acrobáticas e uma exibição de habilidades de pilotagem. Para quem busca oportunidades de negócios no setor da aviação, o evento apresentará aeronaves disponíveis para comercialização.

O evento é destinado também para toda população, tanto para visitação gratuita com oportunidade de conhecer de perto aviões e drones, além de se encantar com o show aéreo. Quem sonha em ser piloto de avião ou de drones, também terá a oportunidade, com workshop gratuito para demonstração de todas as possibilidades.

A feira promete ser um marco na história da cidade e uma oportunidade para quem deseja ficar por dentro das inovações que estão moldando o futuro da aviação e da agricultura. As novidades do evento serão publicadas na página @agro.airshow no Instagram.

“Estamos entusiasmados em oferecer aos visitantes uma visão abrangente das últimas tecnologias em aviação e agricultura, ao mesmo tempo em que proporcionamos um ambiente propício para a criação de conexões e negócios”, destaca o presidente do Aeroclube e organizador do evento, Paulo Eduardo Riva.