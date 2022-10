Campo Mourão retoma, neste ano, o projeto “Cidade Natal”

O Natal deste ano em Campo Mourão volta a contar com apresentações de espetáculos com chegada do Papai Noel na praça central da cidade e de bairros, cortejo natalino, carreata, ambientação de logradouros e muitas outras atrações de cunho cultural para a população. Está confirmada a retomada do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022”. Trata-se de um projeto via Lei de Incentivo à Cultura, através da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, com a execução a cargo da Associação Sou Arte (ASA).

A programação oficial do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” será divulgada nos próximos dias, mas os preparativos das atrações foram iniciados já há mais de dois meses pela Associação Sou Arte.

A exemplo das edições anteriores, os espaços onde acontecerão as três apresentações do espetáculo com a chegada do Papai Noel ganharão ambientação especial. Uma vez mais, o primeiro espetáculo será encenado na praça da Catedral de São José. Em anos anteriores, a apresentação de estreia chegou a reunir mais de 10 mil pessoas e a expectativa para 2022 é de um público ainda maior. “É grande a expectativa por parte da população não apenas de Campo Mourão, mas também de cidades da região. Até porque no ano passado não aconteceu o projeto”, explica Raquel Cruz, presidente da Associação Sou Arte.

Esta será a quinta edição do projeto. Nas quatro edições anteriores, entre 2017 e 2020, Campo Mourão passou a ser referência em termos de comemorações natalinas no interior do Estado.

