Campo Mourão recebe presidentes e diretores do CRC-PR e da Fecopar

Os presidentes Laudelino Jochem (do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná – CRC PR) e Paulino José de Oliveira (da Federação dos Contabilistas do Paraná – Fecopar), acompanhados de diretores e conselheiros das duas entidades, estarão em Campo Mourão no final da próxima semana. Uma série de atividades voltadas a categoria profissional serão realizadas na cidade e também está confirmada a participação de representantes dos sindicatos de contabilistas de todo o estado.

Na sexta-feira (dia 26), a partir das 9 horas, será realizada a 1.378ª Reunião Plenária do CRCPR. O evento vai acontecer nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e será aberta à comunidade contábil local, que terá a oportunidade de acompanhar a principal reunião regimental do órgão.

“Todos os profissionais da contabilidade, empresários contábeis e estudantes de Ciências Contábeis de Campo Mourão e região podem participar e conhecer melhor a atuação do CRCPR pelo engrandecimento e em defesa da profissão. É uma oportunidade única para reforçar o diálogo pessoal com os 27 conselheiros efetivos a respeito das pautas prioritárias de sua realidade regional”, convida o presidente do CRCPR, Laudelino Jochem.

Em maio, o CRCPR voltou a realizar reuniões regimentais mensais fora de sua sede, com encontro realizado no município de União da Vitória. Além de estreitar o relacionamento e aumentar a interação do Conselho com os profissionais da contabilidade por todo o estado, as plenárias ajudam a identificar demandas e expectativas específicas das regiões em que ocorrem.

Na véspera, ao longo do dia, o CRCPR vai realizar reuniões de trabalho das câmaras e do conselho diretor em Campo Mourão.

FECOPAR

Também no dia 26 (sexta-feira), a partir das 9 horas, a Fecopar realiza – em Campo Mourão – reunião do Conselho de Representantes. O encontro vai acontecer na sala de reuniões da Acicam e será conduzida pelo presidente da entidade, Paulino José de Oliveira. Presidentes e diretores de 16 sindicatos de contabilistas do Paraná, além de diretores da instituição estadual, estarão presentes.

Na noite de quinta-feira (25), os participantes dos dois eventos da categoria contábil serão recepcionados em jantar de confraternização, onde será servido o prato típico do município anfitrião: o Carneiro no Buraco.

Em meados de novembro próximo, Campo Mourão vai sediar a disputa dos 28º Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar). Mais de 600 contabilistas e técnicos de contabilidade de todo o Paraná são esperados. Os preparativos encontram-se em fase bastante adiantada e a Comissão Central Organizadora (CCO) realizou mais uma reunião de trabalho na noite desta quinta-feira (18/8).

Idnei Hundsdorfer é o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), enquanto o mourãoense Cleber Francioli é delegado do CRCPR. Campo Mourão tem outro representante no CRC PR: o conselheiro Alberto Barbosa.