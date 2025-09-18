Campo Mourão realiza ação em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

No próximo sábado, dia 20 de setembro, o Sistema Fecomércio PR e o SESC Campo Mourão, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Saúde, promovem uma grande mobilização em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. A ação contará com a participação de mais de 100 voluntários e terá foco na coleta de resíduos e preservação de áreas ambientais no entorno do Rio 119.

A atividade terá início às 08h30 e abrangerá três importantes pontos do RVS-119 e Área de Preservação Permanente (APP) onde o rio é sobreposto por pontes: Ponte da Rua São José – Ponte da Rua Panambi – Ponte da Rua Engenheiro Mercer

O ponto de encerramento será no Parque Natural Municipal das Torres, na área de abrangência do RVS – Rio 119, entre os conjuntos habitacionais Cidade Alta I e II, e Jardim Cidade Nova. Onde também haverá a distribuição gratuita de mudas frutíferas, cedidas pelo Instituto Água e Terra (IAT).

A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos, estimular o voluntariado ambiental e contribuir diretamente para a preservação dos recursos hídricos urbanos.

Além dos realizadores, o evento conta com a parceria de importantes instituições locais, como o Tiro de Guerra 05-019, Sanepar, IAT, Unimed Campo Mourão, Rotary Clube Raio de Luz, Rotary Gralha Azul e Rotary Lago Azul.

Serviço:

Ação pelo Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

Horário: A partir das 08h30

Locais: Pontes das ruas Edmundo Mercer, Panambi e Eng. Mercer

Encerramento no Parque das Torres (Cidade Alta I e II)

Distribuição de mudas frutíferas – Instituto Água e Terra (IAT)

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe organizadora do SESC Campo Mourão.