Campo Mourão prepara a 9ª Caminhada Internacional na Natureza

No próximo dia 21 de maio, Campo Mourão realiza a 9ª Caminhada Internacional na Natureza, com o circuito Boicotó. Trajetos em meio à natureza, passando por propriedades rurais e destinos que muitas vezes fogem do radar dos turistas dão o tom das caminhadas.

A organização é do Instituto de Desenvolvimento Rural-Iapar-Emater, com apoio das prefeituras envolvidas em cada etapa. O Circuito Boicotó possui trajeto de 13km e Campo Mourão promove a atividade pela nona vez.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas junto a Emater, ou pelo endereço eletrônico: ecobooking.info. Os agricultores sempre têm a oportunidade de servir um almoço ou café da manhã e ainda vender os produtos feitos por eles aos caminhantes.

Com isso, o café da manhã tem o custo de R$ 15,00 e o almoço, R$ 35,00, ambos opcionais. Durante o percurso haverá quatro pontos de apoio com água e assistência à saúde.

O café será servido às 7h e a caminhada inicia às 8h, com retorno ás 12h para o almoço. Mais informações pelo telefone (44) 3525 1535.