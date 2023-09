Campo Mourão participa do Dia Mundial da Limpeza de Rios

O município de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA) participa, neste sábado (16), do mutirão organizado pelo SESC para limpeza de rios. A ação começa na ponte do Rio do Campo (Jardim Araucária) e termina no Parque do Lago. A estimativa é que cerca de 100 pessoas vão participar do mobilização.

A ação faz parte do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares, um evento que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Realizada no terceiro sábado do mês de setembro, em 2023 terá a participação de 197 países. No Paraná estão programados 25 mutirões.

Em Campo Mourão a atividade envolve limpeza e recolhimento de resíduos. Além da SEMA e do SESC, confirmaram presença o Tiro de Guerra, Unimed, Seleta, Rotary Gralha Azul, Rotary Lago Azul e Sanepar.

Em todo o estado, além dos mutirões, serão realizados o plantio de mudas de árvores nativas nas proximidades dos córregos e promovidas ações de educação ambiental.