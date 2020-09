Campo Mourão licita ambulância

No dia 13 de outubro, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza pregão eletrônico para a compra de um veículo tipo furgão, de teto alto modificado como ambulância, além de equipamentos médicos hospitalares, para o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No mesmo dia, também 9 horas, acontece pregão presencial para a aquisição de mobiliário e equipamentos para as secretarias municipais.

Para o dia 14, a prefeitura de Campo Mourão agendou três pregões: 9 horas – aquisição futura e parcelada de material para confecção de crachás de identificação para os servidores municipais; 9 horas – prestação de serviço de desinsetização e desratização das secretarias municipais; 11 horas – reposição de vidro com fornecimento e instalação para atender as necessidades das secretarias municipais.

Mais três pregões estão marcados para o dia 15 de outubro. Às 9 horas será realizado pregão eletrônico para o fornecimento de recargas de oxigênio medicinal e locação de concentradores de oxigênio medicinal para pacientes cadastrados (uso domiciliar) e para as unidades de saúde. Os outros dois pregões serão presenciais: 9 horas – prestação de serviços de limpeza de caixa de d’águas para as secretarias municipais; 11 horas – prestação de serviços de limpeza de calhas das secretarias municipais.