Campo Mourão divulga programação da Semana da Pátria

A administração municipal de Campo Mourão terá uma programação cívica na Semana da Pátria, em comemoração ao aniversário da Independência do Brasil.

No dia 1º de setembro, às 8 horas, no Paço Municipal, será realizada uma sessão cívica com a presença de alunos do colégio cívico-militar Marechal Rondon e do Colégio Militar Unicampo, além do 11º BPM, Tiro de Guerra, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Dias 2 e 3, serão realizados atos cívicos nas escolas municipais. No dia 7, o município vai divulgar um video institucional alusivo ao Dia da Pátria. “Não será realizado desfile por conta das medidas de prevenção da Covid-19, mas teremos essa programação envolvendo escolas para marcar essa data cívica”, explicou o coordenador geral, Carlos Alberto Facco.