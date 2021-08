Campanha Solidária realizada pelo 11° BPM arrecada quase uma tonelada de alimentos

Como parte das comemorações aos 167 anos da Polícia Militar do Paraná, o 11° Batalhão de Policia Militar (BPM) realizou uma Campanha Solidária de arrecadação de alimentos. A campanha, que teve início no final de julho e finalizou no dia 10 de agosto, data de aniversário da PMPR, arrecadou 957 quilos de alimentos não perecíveis.

Os donativos serão doados para entidades assistenciais de Campo Mourão. Além destes alimentos, o

batalhão irá receber outra quantia equivalente da M.A. Máquinas, concessionária John Deere, que fez parceria com o batalhão nesta campanha e irá dobrar a quantidade arrecadada pela unidade.

Para o tenente-coronel Cleverson Vidal Veiga, comandante do 11°BPM, a importância desta campanha solidária se multiplica diante da pandemia, que desde o início do ano passado tem trazido sérios reflexos na economia e na vida das pessoas.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Isso mostra que além de servirmos a comunidade por meio da segurança e proteção, nós também podemos dar assistência àqueles que mais precisam”, disse o Comandante. Queremos agradecer a todos que de

alguma forma contribuíram para que esse resultado fosse alcançado. O nosso muito obrigado aos policiais, à comunidade e a todos aqueles que ajudaram a divulgar essa campanha tão importante que irá destinar quase duas toneladas de alimentos”, agradece comandante.

Além desta campanha, o batalhão também promoveu doação de sangue ao Hemonúcleo de Campo Mourão, que contou com a adesão de vários policiais militares, culto ecumênico em Ação de Graças ao aniversário da PM e também um torneio de futebol suíço, com a participação de policiais que já se encontram na reserva remunerada.