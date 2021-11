Campanha “Doe Brinquedos” até o dia 6

Com 21 postos de arrecadação espalhados por Campo Mourão, a campanha “Doe Brinquedo” encerra no próximo dia 6 a coleta de doações de brinquedos novos e usados (em bom estado de conservação). Várias entidades já fizeram a entrega aos organizadores da campanha conjunta de brinquedos doados pela população nas últimas semanas.

A iniciativa da realização da campanha conjunta tem por objetivo beneficiar o maior número possível de crianças mourãoenses neste Natal. Com a unificação das campanhas, a meta é evitar que entidades que atendem crianças carentes sejam beneficiadas por mais de uma instituição, enquanto que a clientela assistida por outras entidades da cidade fique sem receber nada.

Os brinquedos arrecadados serão destinados pela organização central da campanha as entidades que atendem crianças em Campo Mourão. Parte dos brinquedos será entregue pelo Papai Noel da Associação Comercial e Industrial (Acicam) nas visitas que fará as praças do Japão (jardim Tropical – dia 13 de dezembro) e Alvorada (jardim Lar Paraná – dia 14). No dia 10 de dezembro, o Papai Noel da Acicam estará na Vila Acicam (instalada no trecho da rua Brasil que separa as praças São José e Getúlio Vargas, no centro da cidade), com a entrega também de brinquedos para as crianças.

POSTOS DE ARRECADAÇÃO

A campanha “Doe Brinquedos” possui postos de arrecadação na Acicam (Centro Empresarial Cidade), Vila Acicam, PC Adventure, MG Veículos, Escritório Seimples, escritório da Cohapar, Maçonaria Templários Fraternidade, Maçonaria Oliveira Zanini, Escritório Central, Maçonaria Verdade e Justiça, Unicampo, Sesc, Lojas Ortobom, Centro Educacional Integrado, Batalhão de Polícia Militar, Sicredi, Sicoob, Cresol, Unimed, Coamo e Banco do Brasil.

Participam da campanha “Doe Brinquedo”: Acicam, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Lions Clube, os Rotary Clubes de Campo Mourão, Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR), Polícia Militar, Sesc, Centro Universitário Integrado, Faculdade Unicampo, as Lojas Maçônicas de Campo Mourão, Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicoob, Sicredi e Cresol.