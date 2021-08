Campanha de alimentos do 11º BPM garantiu boa arrecadação

A campanha de arrecadação de alimentos do 11° Batalhão de Policia Militar de Campo Mourão foi considerada um sucesso. Graças ao apoio da comunidade, foi arrecadada uma boa quantia de alimentos para serem doados a quem mais precisa.

Essa campanha faz parte das atividades em comemoração aos 167 anos da Polícia Militar do Paraná, celebrados no dia 10 de agosto. “Queremos também agradecer aos colegas da imprensa que ajudaram a divulgar essa campanha solidária. Sem a ajuda de vocês esse resultado não seria possível”, declarou o comando do batalhão em nota.

A campanha também teve uma parceria com a M.A. Máquinas, concessionária John Deere para Campo Mourão e região, que vai dobrar a quantidade de alimentos arrecadados.

Fonte: Comunicação Social 11° BPM