Campanha da Acicam já tem a adesão de mais de 200 empresas em CM

A campanha “Campo Mourão Cidade Natal 2021”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), já conta com a participação de mais de 200 empresas locais. Muitos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços continuam procurando o Departamento Comercial da entidade para também participarem da tradicional promoção.

As empresas que aderiram a campanha já receberam o kit da promoção e estão fazendo a entrega dos cupons para que seus clientes concorram aos muitos prêmios da promoção. Cartazes da campanha identificam os estabelecimentos participantes. Para que empresas de todos os portes possam tomar parte da promoção, a Acicam disponibiliza seis diferentes kits, com valores distintos, que possam ser pagos em quatro ou seis parcelas.

Todos os kits comercializados pela entidade com as empresas têm cupons premiados com vale compra. Ao preencher e depositar os cupons nas urnas da promoção, os consumidores também estarão concorrendo a premiação principal da campanha. No dia 6 de janeiro serão sorteados três caminhões de prêmios “Sua Casa Mobiliada”, um carro zero quilômetro, cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas e R$ 30 mil em vale- compras.

A novidade deste ano na premiação da campanha são os caminhões de mobília residencial. Os contemplados receberão mobília para quarto, sala, cozinha e lavanderia. Muitas empresas participantes aproveitarão os cupons da campanha, depositados pelos seus clientes, para também sortear premiação própria.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, ressalta que a promoção natalina foi montada de forma a permitir a participação de empresas de todos os portes – a partir de R$ 399,00 -, com o pagamento de forma parcelada. “Os consumidores já se acostumaram a pedir os cupons da promoção e as empresas participantes só tem a ganhar. O objetivo é valorizar e fortalecer o comércio mourãoense e premiar aqueles que priorizam nossas empresas”, explica o líder empresarial.