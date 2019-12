Caminhão para limpeza de bueiros começa a ser utilizado em CM

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, começou a utilizar na manhã desta quarta-feira o caminhão de hidrojateamento adquirido para limpeza e desentupimento de bueiros. O veículo, com o equipamento, foi adquirido por meio de convênio firmado com o Governo do Estado do Paraná, no valor de R$ 870 mil.

A primeira ação efetiva, realizada com este novo recurso, foi em um bueiro nas proximidades do cemitério municipal, que estava totalmente tomado por sedimentos. Antes da utilização, os servidores que operarão o mesmo passaram por um curso para que possam operá-lo da melhor forma.

Emerson Aparecido Patrão, do departamento de assistência técnica da Prominas, empresa de São Carlos (São Paulo) que vendeu o caminhão para o município, coordenou toda a parte instrucional e nesta manhã acompanhou o primeiro trabalho de limpeza, e falou sobre o funcionamento. “É um equipamento de dupla função, no hidrojateamento opera nas galerias, e arrasta o material sedimentado dentro da tubulação, até a tampa de visita. A sucção suga todo o material que está dentro da tubulação. O manuseio é simples, mas exige treinamento, e os funcionários aqui tiveram fácil percepção da forma de uso”, informou.

A agilidade do trabalho, com um tubo colocado no bueiro, funcionando como um aspirador, proporciona uma considerável dinâmica nestas operações de limpeza. O que antes durava quase um dia todo, hoje pode ser feito entre 30 minutos e uma hora, dependendo da situação do bueiro. A água ajuda a dissolver o barro para facilitar a limpeza. Tudo que é sugado fica armazenado dentro do próprio caminhão para a correta destinação.

Após as chuvas, a obstrução de bueiros se torna o principal fator para os problemas de alagamento na cidade. “Era tudo o que estávamos esperando há mais de dois anos neste sentido do trabalho, pois até então tudo era feito manualmente. Hoje foi o nosso primeiro teste para ver a capacidade de trabalho deste caminhão, assim vamos poder estar suprindo, de uma maneira muito eficiente, a demanda de bueiros entupidos em nossa cidade”, destaca Ireno dos Reis Pereira, Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município.