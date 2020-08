Câmara de CM volta em sistema home office, após teste positivo de vereador

A Mesa Diretora da Câmara de Campo Mourão, composta pelos vereadores,Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano), Cabo Cruz, Edson Battilani, Jadir Pepita e pelo presidente, Olivino Custódio, decidiu, em reunião, no final da tarde desta quarta-feira (19), suspender – a partir desta quinta-feira (20) – todos os trabalhos presenciais internos e o retorno do sistema home office, após o vereador Edson Batilani testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19).

O vereador apresentou os sintomas de febre alta, tosse e diarreia, procurou atendimento e após realizar o exame, foi diagnosticada com o novo vírus. O parlamentar está em isolamento domiciliar. “A suspensão dos trabalhos presenciais será até o próximo dia 03 de setembro, seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das secretarias estadual e municipal de Saúde. Os trabalhos serão realizados em sistema Home Office”, lembrou o presidente da Câmara, Olivino Custódio.

As sessões ordinárias e as reuniões das Comissões Permanentes devem continuar sendo realizadas por videoconferências. “Continuamos reforçando nosso compromisso em tempos de Covid-19, que é com a saúde dos funcionários da Casa de Leis e com a Saúde da população”, comentou o presidente. Desde março a Câmara vem tomando todas as precauções e seguindo os protocolos orientados pelos órgãos de Saúde na prevenção ao Covid-19.

Funcionários do grupo de risco foram dispensados e todos os setores contam com álcool gel.