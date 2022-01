Calendário prevê Caminhadas na Natureza em 20 cidades da região em 2022

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), divulgou o calendário das Caminhadas na Natureza de 2022 para a região da Comcam. Durante o ano a atividade está prevista em 20 cidades da região.

A primeira edição do ano está marcada para 13 de março, em Barbosa Ferraz. Uma semana depois, no dia 20, o evento acontece em Campina da Lagoa. Em Campo Mourão a Caminhada na Natureza está marcada para 1º de maio e a última do ano será em Goioerê, no dia 4 de dezembro.

A programação, no entanto, poderá sofrer alteração por conta do coronavírus. Em setembro do ano passado, após um ano e meio interrompida por conta da pandemia, as caminhadas foram retormadas, com um rígido protocolo sanitário para evitar o contágio pelo coronavírus.

As Caminhadas na Natureza deram um grande impulso à atividade turística no meio rural. Em 2019, quando o Coronavírus ainda não tinha chegado ao Brasil, cerca de 70 mil pessoas percorreram os 159 circuitos oficiais de turismo rural no estado, movimentando a economia de diversas comunidades.

Em março de 2020, com o agravamento da pandemia, as caminhadas foram paralisadas. De acordo com Terezinha Busanello, coordenadora estadual de Turismo Rural do IDR-Paraná, logo no início da pandemia muitas propriedades tiveram que evitar a entrada de turistas.

“Com isso as famílias perderam uma importante fonte de renda, já que os participantes das caminhadas consumiam produtos nas propriedades ao longo do percurso”, disse ela.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NA COMCAM