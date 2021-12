Cacercopar reuniu ACE’s na Acicam

Dirigentes e colaboradores de aproximadamente 10 associações comerciais e empresariais da região estiveram reunidos ao longo da manhã desta quinta-feira (9/12) em Campo Mourão. O evento foi realizado pela Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar) – que é ligada a Faciap -, com o apoio da Acicam.

As atividades aconteceram no Auditório Marta Kaiser e na abertura falaram os presidentes Osvaldo Menon e Ben-Hur Berbert, da Cacercopar e da Acicam, respectivamente. Além de apresentar os produtos e serviços que a Cacercopar – através da Faciap – disponibiliza para as associações comerciais, o consultor Anderson de Almeida coordenou os trabalhos de elaboração do planejamento de atividades da entidade regional para 2022.

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) tem em sua estrutura organizacional 12 coordenadorias regionais, que congregam as ACE’S de cada área do estado.

No final de setembro último, o presidente da Faciap, Fernando Moraes, acompanhado por uma equipe técnica da entidade, reuniu-se em Campo Mourão com os representantes das ACE’s ligadas a Cacercopar.