Cabos de energia são furtados da Sanepar e vários bairros ficam sem água em CM

A estação elevatória de água no jardim Tropical, em Campo Mourão foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira, 31, o que acabou afetando o abastecimento de vários bairros da Asa Leste.

De acordo com nota emitida pela Sanepar, as regiões afetadas foram os bairros Diamante Azul, Tropical, Avelino Piacentini, Batel, Modelo, Santa Cruz, Milton de Paula Walter e do Conjunto Piancentini.

A previsão é a de que os reparos sejam concluídos durante a tarde e que o abastecimento seja retomado a partir das 16 horas.

A empresa lembra que só ficarão sem água as pessoas que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.