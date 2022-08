Boletos do ISSQN Fixo e taxas de licenças já estão disponíveis

Os boletos relativos ao ISSQN Fixo e às Taxas de Fiscalização da Licença para Localização e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização de Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária de 2022 já estão disponíveis no portal de serviços da Prefeitura de Campo Mourão. Os contribuintes poderão optar pelo pagamento em cota única ou de forma parcelada.

O comunicado é da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento aos contribuintes pessoas físicas e jurídicas que possuem cadastro econômico ativo no Município. Além da disponibilização dos boletos, as guias relativas às cotas únicas do ISSQN Fixo e das Taxas serão enviadas, pelos Correios, aos endereços fiscais dos contribuintes a partir do dia 15 de agosto.

“As pessoas ou empresas que aderiram ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte, receberão informações a respeito dos lançamentos por meio desse canal”, informa o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto da Silva. Os contribuintes que não receberem os boletos ou avisos dos lançamentos até o dia 15 de setembro deverão fazer a impressão pelo portal on-line http://www.campomourao.pr.gov. br > Autoatendimento > Serviços destaque > Emissão de Guias ISS/Alvará ou retirá-los na Praça de Atendimento localizada na Rua Brasil, 1407 – Centro.

Na guia relativa às taxas, para liquidação em cota única até 30 de setembro de 2022, constará o desconto de 15 por cento na Taxa de Fiscalização da Licença para Localização e Funcionamento.