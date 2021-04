“Blitz do Bem”, nesta quinta, no Sesc de Campo Mourão

Com o objetivo de arrecadar doações de alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene e limpeza, o Sesc de Campo Mourão realiza a “Blitz do Bem” nesta quinta-feira (29/4). A ação da entidade ligada ao Sistema Fecomércio Paraná visa ajudar aqueles que necessitam de apoio, contribuindo para amenizar os efeitos da pandemia na classe mais carente, que vem enfrentando todo tipo de dificuldade em razão dos reflexos na economia.

A “Blitz do Bem” vai acontecer das 9 às 20 horas, com a entrega de doações na unidade local da entidade (avenida João Bento, 2020 – centro), pelo sistema “drive-thru”. Também podem ser doados materiais escolares novos ou usados (estojo, lápis, mochilas, etc.). Todos os produtos arrecadados serão repassados às entidades locais e da região cadastradas no programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo Sesc.

A ação tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam) e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg). Mais informações os interessados podem obter através do telefone (44) 3599-2553.

A coordenação da “Blitz do Bem” está a cargo do programa Mesa Brasil e a intenção é oferecer apoio à famílias que nesse momento passam por situação de extrema necessidade.