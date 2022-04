Bispo diocesano recomenda manutenção do uso da máscara nas celebrações

O bispo diocesano de Campo Mourão, dom Bruno Elizeu Versari publicou um comunicado na semana passada, com orientações sobre o uso de máscara e recomendações para a Semana Santa.

Apesar do uso do acessório já não ser mais obrigatório, em todo o Estado, inclusive em locais fechados, a Igreja Católica pede para que os fiéis mantenham o seu uso, pelo menos durante a Semana Santa, quando as igrejas deverão ficar supelotadas para as celebrações.

“Em respeito às pessoas mais vulneráveis, idosos, portadores de comorbidades, ou que ainda não estão com a vacinação completa, orientamos que sempre que possível, durante as celebrações ou demais encontros, seja mantido o uso da máscara (não obrigatório), higienização constante das mãos, ventilação adequada em locais fechados e distanciamento social”, sugere o comunicado assinado pelo bispo.

As orientações, segundo o religioso, deverão ser observadas principalmente pelos padres e membros da equipe de celebração e demais lideranças, ao menos até a “Festa da Divina Misericórdia, dia 24 de abril de 2022”. Ainda segundo o comunicado, não é aconselhado a distribuição da comunhão sob as duas espécies e na boca.

“Ainda nos preocupa o fato de ainda não estarmos totalmente seguros para voltar plenamente aos antigos costumes e hábitos”, declara o documento.