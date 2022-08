Ben-Hur Berbet é reeleito como vice-presidente da Cacercopar

O líder empresarial mourãoense, Ben-Hur Berbet, foi recentemente reeleito como vice-presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar). Trata-se de uma entidade ligada à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) e o novo presidente da Cacercopar é Anderson Francaro (de Roncador).

Ben-Hur Berbet cumpre o segundo mandato na presidência da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e também integra a diretoria da Faciap. Outros diretores da atual diretoria da Acicam fazem parte da nova diretoria da Cacercopar: Fernando Mizote (coordenador da Indústria), Itamar Zeni (coordenador de Serviços), Queila Barbosa da Silva (coordenadora do Conselho da Mulher Empresária), Valério Dell’Est Pereira (coordenador do Conselho do Jovem Empresário), Rui André Laverde (coordenador Financeiro e de Patrimônio), Deonildo Rorato (coordenador de Serviços de Proteção ao Crédito), Leonardo Haruo Medeiros Hiroki (coordenador Jurídico), Ivan Marcelo Chiroli (coordenador de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial).

Mais dois mourãoenses fazem parte da nova diretoria da Cacercopar: Leandro Mendes dos Santos e Davi Teixeira Júnior.

Cacercopar

Fundada no dia 13 de maio de 1992, a Cacercopar faz parte da estrutura da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), que conta com 12 coordenadorias regionais. A entidade representa as associações comerciais e o empresariado como porta voz de seus anseios junto às entidades públicas e privadas.

A finalidade é a defesa das atividades empresariais dentro de um estado democrático de direito, onde prevaleçam os princípios da legitimidade do lucro, livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada e valorização do trabalho e do salário justo. A entidade congrega as associações comerciais de Araruna, Campina da Lagoa, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Juranda, Mamborê, Moreira Sales, Peabiru, Ubiratã, Nova Cantu, Campo Mourão, Quarto Centenário, Boa Esperança, Rancho Alegre, Altamira do Paraná, Janiópolis, Corumbataí do Sul, Quinta do Sol, Roncador, Luiziana e Fênix.

“Integrar as associações comerciais, estabelecendo estudos, planejamentos e projetos visando o desenvolvimento regional e a defesa da livre iniciativa em conjunto com a Faciap” é a missão estabelecida no planejamento estratégico da entidade.