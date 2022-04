Bebê não espera chegada ao hospital e equipe do Samu faz parto na ambulância, em Campo Mourão

Dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acostumados a atender casos graves de acidentados ou de doentes crônicos com risco de morte, fizeram na madrugada desta terça-feira (19), um atendimento considerado incomum em Campo Mourão: um parto dentro da ambulância.

De acordo com as informações, uma mulher de 34 anos, moradora no jardim Gutierrez acionou o Samu após entrar em trabalho de parto, por volta das 05h30. Ao chegarem ao local, a técnica de enfermagem e socorrista, Lúcia Lindo, e o condutor da ambulância, Vagner dos Santos, constataram o rompimento a bolsa.

Imediatamente os socorristas apressaram o encaminhamento da mulher para a Santa Casa. No entanto, durante o trajeto, Lúcia percebeu que não daria tempo de chegar ao hospital e decidiu fazer o parto na própria ambulância.

A mulher que estava na 37ª semana de gestação, deu à luz uma menina, pesando aproximadamente 3 quilos. Segundo a socorrista, a bebê nasceu “super saudável e linda”. A equipe do “Serviços Campo Mourão” acompanhou a ocorrência inusitada.

Emocionada, Lúcia disse que após muitos anos na profissão de técnica de enfermagem e socorrista, nunca tinha feito um parto. “Agora Deus colocou em minhas mãos essa missão”, disse ela na entrevista. Mãe e filha foram conduzidas em seguida ao hospital para os devidos procedimentos.

Com informações: Serviços Campo Mourão