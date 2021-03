Bebê engasgado com leite é socorrido pela Polícia Militar, em C. Mourão

Uma equipe da Polícia Militar deu apoio a um casal que pediu ajuda para desengasgar a filha de apenas seis meses. A criança se engasgou enquanto mamava e os pais, desesperados, entraram em contato com a PM.

O fato ocorreu na tarde de sábado, na rua Severo Gomes, no jardim Santa Cruz. Enquanto a equipe deslocava-se até o local, uma das policiais que atendeu a ligação tentava passar as orientações por telefone para que os pais realizassem a manobra de desobstrução das vias aéreas da criança.

No entanto, os pais da criança estavam muito nervosos e não conseguiam executar a manobra corretamente. Quando a equipe chegou à residência, auxiliou na realização da manobra de maneira correta, fazendo com que a criança voltasse a respirar. A equipe do Siate também foi ao local e fez uma avaliação na criança e as devidas orientações aos pais.