Bazar de Roupas Usadas do Cristo é Nosso Show é transferido para novembro

A Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show transferiu para o dia 12 de novembro o Bazar de Roupas Usadas que estava programado para este sábado (8), na Praça da Catedral, em Campo Mourão. O objetivo é angariar recursos financeiros para manter as ações desenvolvidas pelo projeto, dentre eles os cursos de violão em comunidades.

As peças terão preço único, de R$ 5,00. São roupas e calçados à disposição do público. São várias peças de roupas estarão à disposição das famílias, com um preço especial, que cabe no bolso de todos.

Já o tradicional evento Cristo é Nosso Show será realizado em janeiro de 2023. Era para acontecer no dia 20 de novembro, mas precisou ser prorrogado porque coincidiu com a Semana Nacional Sacerdotal, Os organizadores estarão divulgando em breve a programação.