Bazar beneficente, com produtos repassados pela RF acontece neste sábado

Será neste sábado (dia 12), a partir das 8 horas, no salão paroquial do Santuário Nossa Senhora Aparecida (na vila Urupês), o bazar beneficente com mercadorias diversas doadas pela Receita Federal. À frente da promoção estão o Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) e o Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana.

As mercadorias foram apreendidas pelo órgão federal em ações de fiscalização e a renda obtida com a realização do bazar beneficente será destinada a manutenção das atividades do Lar de Idosos localizado na saída para Araruna e da unidade local do Observatório Social do Brasil. Entre os produtos que serão colocados à disposição dos consumidores estão roupas, tapetes, material de pesca, balanças, celulares, cosméticos, acessórios para carros, brinquedos, perfumes, material de informática, azeite de oliva, lâmpadas diversas e muito mais.

A promoção deve se estender até às 18 horas (ou até se esgotar o estoque de mercadorias).

NORMAS

As compras somente poderão ser feitas por pessoas físicas. Cada comprador poderá adquirir produtos até o limite de R$ 800,00. Também será adotado o critério de limite de quantidade para cada item ofertado e o pagamento poderá ser feito em dinheiro, PIX ou em cartão de crédito ou débito.

No caso da aquisição de produto cujo preço exceda o limite de R$ 800,00, o comprador poderá adquirir apenas um produto no bazar beneficente do Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) e do Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana.