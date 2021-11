Bar descumpre acordo judicial e é embargado pela prefeitura

A equipe da Fiscalização da prefeitura de Campo Mourão, com apoio do Polícia Militar embargou um bar na noite desta quinta-feira no jardim Santa Cruz, por descumprir um acordo judicial e promover música ao vivo no local sem fazer as adequações exigidas.

Conforme as informações repassadas para a imprensa, o estabelecimento deveria ter desenvolvido um projeto acústico para só então ser liberado música ao vivo.

“Recebemos denúncia e foi constatado que o estabelecimento descumpriu o acordo que havia firmado com a justiça de que só voltaria a realizar música ao vivo após desenvolver um projeto acústico no local, por isso foi embargado na noite dessa quinta-feira”, disse o responsável pela fiscalização.

Segundo as informações, moradores das proximidades estão revoltados com o barulho e a desordem de alguns freqüentadores do estabelecimento, que promovem os chamados “rodos e cavalinhos de paus” com seus veículos, causando grande transtorno aos moradores vizinhos.