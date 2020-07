Bairros estão sem energia há mais de 24 horas em CM

Moradores do conjunto Cohapar, em Campo Mourão ainda não tiveram a energia elétrica religada desde o final da tarde de ontem, quando um temporal caiu sobre a cidade, derrubando árvores e destelhando algumas casas.

O temporal causou a queda de energia em vários bairros da cidade, mas em alguns pontos os eletricistas da Copel ainda não tiveram tempo de fazer a restauração.

“Estamos sem energia elétrica no Cohapar desde ontem”, reclamou uma moradora do bairro ao Tasabendo.com. Assim como ela, vários moradores e estabelecimentos comerciais do bairro e da região do Lar Paraná estão no escuro e cobrando uma solução urgente da Copel.

Em meio a grande demanda, a Copel não parou nesta quarta-feira e mantém todos seus eletricistas trabalhando para normalizar o atendimento à população.