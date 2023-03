Avenida Ney Braga terá faixas elevadas em três pontos

Foi iniciada nesta semana a instalação de faixas elevadas na Avenida Ney Braga. Serão três faixas nos pontos de maior fluxo de travessia de pedestres na via, que liga o centro da cidade à asa leste. Na Avenida Pedro Viriato foram instaladas duas faixas elevadas.

“Para esse serviço é necessária a interdição parcial da via, por isso pedimos a colaboração e compreensão dos condutores de veículos que passam pelo local”, ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira.

A faixa, com oito metros de largura e no nível da calçada, visa garantir mais segurança para a travessia de pedestres e pessoas com dificuldade de locomoção. Às margens da Avenida Ney Braga estão instalados vários estabelecimentos comerciais, o Cemitério Municipal e uma vez por semana a Feira do Produtor, no Jardim Ilha Bela.

“No total foram licitadas 50 faixas elevadas que serão instaladas nos locais onde estudos de mobilidade indicaram a necessidade desse tipo de redutor de velocidade”, acrescenta o secretário.