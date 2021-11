Aumento no número de alvarás evidencia expansão da construção civil

A construção civil, principalmente de residências, teve um aumento de 51 por cento este ano de área construída em comparação a 2020 em Campo Mourão. O índice foi constatado pela Secretaria Municipal de Planejamento a partir no número de alvarás emitidos (27,5 por cento a mais no período). Em 2020 foram liberados 786 alvarás de obras e 113,7 mil metros quadrados de área construída. Em 2021, foram 1.002 alvarás e 171,8 mil m².

“A situação de pandemia e juros baixos atraíram investimentos na construção civil, que é um ramo seguro”, ressalta o secretário municipal de Planejamento, Márcio Carraro. Ele revela que o tamanho médio das construções também aumentou de 144 para 171 metros quadrados.

Segundo ele, as áreas da cidade com maior número de projetos aprovados são os novos loteamentos, principalmente no Jardim Santa Rosa, com unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. Regiões da cidade como Jardim Europa e Cidade Alta também se tornaram verdadeiros “canteiros de obras”.

“A duplicação e pavimentação da Avenida João Batista Salvadori, que liga o Cidade Nova à Santa Casa, também tem atraído investimentos imobiliários naquela região”, observa.

O secretário lembra que em 2020 o município implantou o sistema digital para protocolo de processos. “Foi necessário adaptações com a nova plataforma e até por conta da pandemia no início houve um pouco de atraso. Mas hoje a aprovação dos processos leva em média 15 dias e estamos procurando melhorar para diminuir ainda mais esse tempo”, explica o secretário.

Com os processos 100 por cento digital, o profissional responsável pela obra protocola e emite taxas do próprio escritório, sem necessidade de ir à prefeitura. “Para aprovar os projetos o município leva em conta a legislação municipal. Depois da obra concluída o proprietário solicita a Carta de Habite-se, que é emitida pelo município após vistoria para verificação de execução do projeto”, completa Carraro.