Atletismo Mourãoense fica com o vice geral no Paranaense Sub-20

A equipe de atletismo do Município de Campo Mourão ficou com o vice-campeonato paranaense sub-20, na competição disputada em Cascavel no final de semana (sábado e domingo). É a primeira competição de pista nesta modalidade realizada no Estado do Paraná após 13 meses. Foram 12 medalhas conquistadas ao todo pela equipe comandada pelo técnico Paulo Cesar da Costa, o Paulinho. A equipe masculina ficou com a sétima colocação geral.

As medalhas femininas foram conquistadas por Laiane Gabriele Almeida (ouro nos 100 e 400 metros com barreiras e revezamento 4 x 400 metros e prata nos 200 metros rasos), Kauane Miranda (prata nos 100 com barreiras e ouro no heptatlo e revezamento 4 x 400 metros), Dhenifer Fernandes (ouro nos 1.500 e 800 metros rasos e no revezamento 4x 400 metros) e Carolayne (ouro no revezamento 4 x 400 metros. A atleta ainda foi a 5ª colocada nos 5.000 e 3.000 metros rasos).

As medalhas masculinas vieram com Felipe Canuto (prata nos 100 metros e ouro nos 200 metros rasos), Tailo Gabriel (ouro no lançamento do dardo) e João Lucas Dalla Vila (bronze no salto em distância). Guilherme Henrique ficou ainda com o 13º lugar nos 400 metros. A competição foi realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel.

“Foi muito importante voltar a disputar uma competição estadual, depois de um longo tempo sem uma realização. É o nosso trabalho dando continuidade e vamos seguindo firmes, em busca de mais resultados para o atletismo local”, informou o técnico Paulinho.

A equipe mourãoense de atletismo tem o patrocínio da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) – por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, Unimed, Assercam, Expresso Nordeste, Unopar, Dr. Artur Andrade, Clinisport, Depósito Marinho, Ligue, Mercado São José, Tawabb Esfihas e Nota Paraná.