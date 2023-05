Aterro sanitário tem licença renovada e aprovação em fiscalização

Foi renovada a licença de operação do aterro sanitário de Campo Mourão. A renovação, válida por três anos, é um atestado de que o aterro atende as exigências da legislação ambiental, conforme constatado em recente fiscalização do Ministério Público e o IAT do governo do Estado.

O Aterro Municipal de Campo Mourão foi o único não autuado pela Operação Percola III, que fiscalizou 32 municípios da região Centro-Oeste do Paraná. A situação é bem diferente de 2017, quando o município enfrentava uma ação judicial por irregularidades no aterro, que ficou 10 anos sem licença ambiental. As 11 multas contra o município passavam de R$ 420 mil.

A licença ambiental demonstra que o manejo dos resíduos em Campo Mourão atende aos requisitos operacionais com a destinação adequada, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010).