Atendimento rápido e trabalho em conjunto na Justiça Federal de Campo Mourão

A celeridade processual é uma das maiores expectativas dos jurisdicionados e um dos maiores objetivos do sistema judiciário. Sempre que vemos um caso sendo resolvido rapidamente, aumentam os motivos para nos orgulhar do trabalho que entregamos para o público.

Foi exatamente isso que ocorreu em relação a um pedido de auxílio emergencial, cujo atendimento inicial ocorreu na sexta-feira, dia 1º de outubro, quando uma beneficiária procurou a 1ª Vara Federal de Campo Mourão solicitando informações de como ajuizar uma ação sobre esse assunto.

Devido ao convênio que o Juízo possui com a Associação Comercial local para realização de atermações, a cidadã foi orientada a dirigir-se para lá munida da documentação necessária.

A ação foi ajuizada no mesmo dia. Na terça-feira seguinte, dia 5 de outubro, o processo já tinha trânsito em julgado com sentença favorável, devidamente cumprida pela União, tendo sido baixado por volta das 15 horas do mesmo dia.

AGILIDADE

Considerando apenas os dias úteis, foram 48 horas para que tudo acontecesse. Trabalharam no processo além do magistrado, três servidores da Vara, a funcionária da Associação Comercial de Campo Mourão (ACICAM) e o procurador da União.

“A agilidade processual é sempre importante, mas torna-se ainda mais relevante neste tipo de demanda, de cunho social, e no momento em que vivemos, de enfrentamento de uma pandemia”, explica o Juiz Federal, José Carlos Fabri, que complementa a seguir: “Acredito que a rápida concessão do Auxílio Emergencial àqueles que necessitam gera um sentimento de dever cumprido em todas as pessoas que de alguma forma participaram do processo, desde o atendimento inicial até a entrega final dos recursos”.