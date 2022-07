Atendimento e Vendas é tema de palestra aos empreendedores de Campo Mourão

A qualidade no atendimento é um dos fatores de decisão do consumidor no momento de investir seu dinheiro no comércio. É um fator essencial que impacta diretamente no volume de vendas ou prestação de serviços pelos empreendedores. O que torna um dos grandes desafios das empresas, que além de atrair e reter, precisa fidelizar seus clientes.

Pensando nisso, a Casa do Empreendedor, que é vinculada à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (SEIDEC) em parceria com a Faculdade Unicampo, promove, nesta quinta-feira (28/07) as 19h30, de forma gratuita, a palestra: Atendimento e Vendas: uma combinação de resultados, que será ministrada pelo Diretor da SEIDEC, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.

De acordo com Rosinaldo, pesquisas indicam que, quando o cliente recebe um atendimento ruim, o comportamento do consumidor implica nas relações de compras futuras, ou seja, além do cliente deixar de comprar na empresa e migrar para o concorrente, gera propaganda negativa para outras pessoas.

Além desses desafios, é necessário lembrar da própria mudança no comportamento de consumo provocado pelo distanciamento social, que impactou principalmente as vendas nas micros e pequenas empresas, que ainda não vendiam em ambientes online ou varejo digital.

Contudo, na retomada da presencialidade, as pessoas estão em buscas de relacionamentos fisicos para consumo. Elas desejam ser atendidas de maneira personalizada e com qualidade.

Todas estas informações e a humanização no atendimeto serão temas da palestra na quinta-feira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo whatsApp (44) 99154-4848.