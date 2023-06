Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show pede apoio da comunidade para a aquisição da violões

A Associação de Evangelização Cristo é nosso Show, com sede em Campo Mourão, está oferecendo aulas de violão gratuitas para crianças das comunidades do Jardim Santa Cruz e Jardim Tropical. A iniciativa tem como objetivo proporcionar acesso à cultura e à arte da música no segmento da música sacra, para crianças que, muitas vezes, não teriam condições de custear aulas particulares.

Atualmente, a associação atende 54 crianças e adolescentes, mas a demanda tem sido grande e a instituição está precisando de doações de violões. Os instrumentos serão utilizados nas aulas para que as crianças possam praticar e desenvolver suas habilidades musicais.

As doações podem ser entregues no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, localizado na Vila Urupês. A associação agradece a colaboração de todos que puderem contribuir para o projeto e destaca a importância do acesso à cultura e à arte para o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens.