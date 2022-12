Associação Amo Down promove Festa de Natal e confraternização entre famílias

A Associação Amo Down de Campo Mourão realizou no sábado, 10, uma festa de Natal para as famílias da Associação. Um momento importante para reunir as famílias e as pessoas com Síndrome de Down, em uma festa que ofereceu brinquedos como pula-pula, piscina de bolinhas, baladinha para os jovens, lanches, sorvetes e a entrega de presentes com a Mamãe Noel.

A confraternização contou com cerca de 20 famílias presentes no evento. A Associação Amo Down foi fundada em 30 de novembro de 2021, sendo a primeira entidade do gênero a ser legalmente constituída na cidade de Campo Mourão e região.

A instituição foi aberta devido a união de dois grupos de pais e amigos que existiam há anos e que se uniram para trocar informações e experiências sobre seus filhos, em comum com T21. O desejo foi melhorar as condições de saúde, educação, autonomia e desenvolver o potencial em todo o ciclo de vida da pessoa com a Síndrome de Down.

O maior objetivo do grupo de pais e da Associação é ter como finalidade de relevância pública e social por meio da promoção de ações continuadas para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Também visa o estímulo ao desenvolvimento da autonomia, independência, segurança e o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva das pessoas com Síndrome de Down e/ou outras formas de deficiências intelectuais, sem limite de idade, na sociedade.

A Amo Down está aberta para agregar mais famílias que possuem alguma pessoa com Síndrome de Down. Quem quiser mais informações entrar em contato no celular (44) 99835-0008 ou (44) 99934-5084.