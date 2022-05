Assistência Social recebe doação do SESC para Operação Inverno

Um total de 294 peças, entre cobertores, agasalhos, roupas masculinas e calçados foram doados pela Unidade do SESC-Campo Mourão para a Secretaria Municipal de Assistência Social. A doação será utilizada para dar suporte a Operação Inverno para acolher pessoas em situação de rua.

“Começamos a campanha em abril e vai até 18 de agosto. A intenção é fazer outros repasses conforme as necessidades das instituições nessa importante parceria que temos com o município”, destaca o técnico de atividades do SESC, Rodrigo Basso.

As doações foram recebidas nesta quarta-feira (19), pela secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan. Parte será repassada à Casa de Passagem São Bento José Labre e parte para atender pessoas em situação de rua que recusam acolhimento.

“Continuamos precisando de doações de cobertores, roupas masculinas, inclusive roupas íntimas. Em junho abriremos mais um abrigo provisório caso a Casa de Passagem não seja suficiente, por isso necessitamos mais uma vez da colaboração da sociedade”, reforça a secretária. Quem tiver doações pode levar na Secretaria de Assistência Social.