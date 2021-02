Armado, homem faz ameaças e acaba preso em Iretama

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos, em Iretama, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Foi por volta das 23h de ontem, após ele ameaçar outro homem.

Em seu carro, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. A vítima informou que foi abordada em via pública e ameaçada pelo acusado, que em determinado momento teria feito menção de sacar uma arma da cintura.

Logo depois o suspeito saiu do local em uma Fiat/Strada de cor prata. Após as informações, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o veículo suspeito. Durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o condutor, porém dentro do veículo, debaixo do bando do motorista, os policiais localizaram a arma de fogo. Ele então foi preso e encaminhado à delegacia.