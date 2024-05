Apostador de Roncador leva sozinho R$ 8 milhões da Lotomania

Duas apostas de Roncador, foram premiadas no sorteio da Lotomania realizado na sexta-feira (3). Uma delas acertou 20 dezenas e a outra levou o prêmio por não ter acertado nenhum número.

O felizardo que acertou as 20 dezenas levou, sozinho, R$ 8.761.537,75. A aposta com zero acerto faturou R$ 212.632,95. A cidade tem pouco mais de 11.250 mil habitantes, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números sorteados foram 05 – 12 – 20 – 29 – 33 – 35 – 36 – 37 – 40 – 44 – 54 – 59 – 60 – 62 – 70 – 79 – 81 – 82 – 83 – 97. O resultado foi divulgado na sexta, no concurso 2616.

Ambas apostas foram feitas de forma simples, com 50 números apostados em cada, e na mesma casa lotérica no centro da cidade.

A Lotomania é conhecida popularmente como o “jogo dos azarados”, pois uma das faixas de premiação é justamente para quem não acerta nenhuma dezena.

CHANCES

A probabilidade de acertar os 20 números da Lotomania, segundo a Caixa, é de uma em 11.372.635, ou seja, a cada 11 milhões de apostas, apenas uma será vencedora. Na Lotomania, os apostadores podem escolher 50 números dentre 100 existentes no volante.

Fonte: G1