Após meio século e servir cinco gerações, Xaxixão Lanches fecha as portas

Pioneiro no fornecimento de lanches em Campo Mourão, o tradicional Xaxixão Lanches encerrou suas atividades na noite desse domingo, 8, deixando muitos “órfãos” do seu famoso Bacarnagione.

Foram 54 anos de atendimento, iniciado com um trailer nos arredores da Catedral São José, em 1968, e depois transferido para a Praça do Fórum, onde permaneceu até o dia de ontem.

O proprietário Juvenal Pedroso da Silva Filho, 69 anos, se emociona ao falar sobre o empreendimento, uma extensão de sua casa. Isso porque por muitos anos ele conta que abria as portas por volta das 15h e só fechava no dia seguinte, às 09h30.

“O Xaxixão faz parte da história de Campo Mourão. Foi o primeiro a servir lanches na cidade, tanto que por muitos anos tivemos clientes não apenas daqui, mas também da região, como Araruna, Peabiru, Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol, além de outras cidades”, recorda Pedroso.

O estabelecimento se tornou ponto de encontro de gerações de mourãoenses e passou praticamente ileso às transformações da cidade em cinco décadas. Mas agora, com a revitalização da Praça Bento Munhoz da Rocha Netto, onde está instalado o Xaxixão Lanches, o quiosque terá que ser demolido.

Uma sensação de luto para muita gente e para o próprio Juvenal, um homem que sempre foi dedicado ao negócio. Diariamente, ao lado da esposa Santina, e funcionários – já chegou a ter 17 colaboradores -, abria o quiosque às 18h e só fechava depois da meia-noite.

“Nesses 50 anos, já atendi cinco gerações de família as quais tenho muito a agradecer. Foi daqui que tirei o meu sustento, fiz meu ‘pé-de-meia’, criei e formei meus três filhos, Juvenal Neto, Leticia e Helen, estudando em faculdades particulares”, orgulha-se, ao dizer que dois são advogados e uma filha, veterinária.

Nascido em Janiópolis, ele conta que mesmo na juventude já morava em Campo Mourão por conta da facilidade para os estudos. No início da década de 70, já trabalhando como bancário em Campo Mourão, surgiu a oportunidade de adquirir o Xaxixão, que pertencia a outra pessoa, mas este precisou mudar-se para Rondonia e lhe ofereceu a venda do empreendimento.

“Na época custou 10 mil cruzeiros, mas eu não tinha o dinheiro. Consegui empréstimo por meio de um amigo em outro banco e fechamos o negócio. O Xaxixão Lanches atendia em um trailer, já na Praça do Fórum, mas antes era instalado no centro, perto da Catedral. Devido o grande movimento que tinha, o bispo pediu para sair de lá porque acabava atrapalhando as celebrações”, afirma.

HAMBÚRGUER FOI A NOVIDADE

Campo Mourão conheceu o lanche e o hambúrguer por intermédio do Xaxixão. Juvenal conta que na época, hambúrguer era coisa dos Estados Unidos. “Trouxemos a novidade para Campo Mourão e foi um sucesso. Vinha gente de toda a região apreciar o nosso lanche.

A CIDADE PRECISA EVOLUIR

Sobre a reestruturação da Praça que culminou com o fechamento do quiosque, ele não lastima. Diz que Campo Mourão precisa evoluir. “Não podemos impedir o progresso de nossa cidade. O prefeito Tauillo falou comigo logo que assumiu a prefeitura e fui me preparando para esse momento”, declarou.

35 ANOS SEM FÉRIAS

Com boa saúde e muita disposição no preparo dos lanches, Juvenal conta que passou 35 anos sem tirar férias.

“Trabalhei sempre inclusive no natal e ano novo, sem folga. Virava o ano trabalhando. O contato com as pessoas sempre fez com que o tempo passasse rápido. Agora vai ser difícil acostumar sem essa rotina, pois ainda não sei se vou reabrir em outro ponto”, revela Juvenal, que encerrou as atividades ao lado da esposa Santina, que o ajudava no quiosque.

Clientes antigos lamentam: “Faz parte da história da cidade”

Os comerciantes e amigos Jurandir Pereira, e Jorge Fernandes de Mores, ambos com 60 anos, sempre foram clientes assíduos do Xaxixão Lanches. Sabendo do encerramento das atividades do amigo Juvenal, os dois se encontraram no sábado no estabelecimento para a despedida.

Pereira conta que chegou a Campo Mourão em 1998, vindo de Francisco Beltrão. Logo depois começou a freqüentar o quiosque, sempre na companhia do filho, na época com 8 anos.

“Meu filho recebeu o apelido de ‘come-come’ porque sempre gostou muito do lanche do Juvenal. Hoje ele tem 28 anos. É um lanche sem igual e um atendimento que dispensa comentários. Para mim é referência em Campo Mourão e vai deixar saudades”, disse.

Jorge Moraes, conta que freqüenta o local há quase 50 anos, ou seja, desde o inicio de suas atividades. Ao falar de Juvenal, ele recorda de seu pai, que por quase 50 anos manteve também o famoso Bar Aparecida, no centro da cidade.

“Assim como aconteceu com o Bar Aparecida, a gente vê os antigos comércios se acabando. O Xaxixão era um dos poucos que ainda fazem parte da história de Campo Mourão. Um lugar de encontro de amigos, de bom bate-papo sobre política, futebol, saúde e tantos outros assuntos. É louvável a reestruturação que a prefeitura vai fazer, mas gostaria que o Juvenal continuasse em outro ponto, com uma estrutura melhor para continuar atendendo as pessoas.”