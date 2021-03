Após denúncia, fiscalização encerra festa de estudantes de medicina

Mesmo com todo o sistema de saúde em colapso, as festas com aglomerações não param em Campo Mourão, e algumas são organizadas por pessoas que deveriam dar o exemplo. Pelo menos foi isso que ocorreu na noite desta quinta-feira, quando após uma série de denúncias, a equipe da fiscalização da prefeitura acabou com uma festa promovida por estudantes de medicina e enfermagem.

O grupo, formado por mais de dez pessoas, todos sem máscara, estavam em uma república, no centro da cidade, quando os fiscais, com apoio da Polícia Militar chegaram. Em meio a situações como essa é que os empresários questionam o poder público sobre o fechamento do comércio.

O fiscal Fernando Dias, afirmou que os vizinhos chegaram a filmar a movimentação dos estudantes no local. “Foi uma noite muito tensa, com muitas denúncias por meio do telefone 156 e também pelas redes sociais. Com isso, abordamos muitas pessoas bebendo em via pública, estabelecimentos atendendo fora de hora, em total desacordo com o decreto. Mas o que mais chamou a atenção foi essa festa entre os estudantes de medicina”, disse Dias.

Segundo ele, alguns fazendo uso de bebida alcoólica e até debochando da fiscalização. “A gente fica triste ao saber que futuros profissionais da saúde, que logo poderão auxiliar no combate à pandemia estão agindo dessa forma”, lamentou. A equipe notificou e multou os responsáveis.

Durante todo o final de semana a fiscalização do Município vai continuar, com barreiras sendo montadas em alguns pontos da cidade.