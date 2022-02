Aplicativo 190 PR garante mais agilidade no atendimento de ocorrências

O aplicativo da Polícia Militar do Paraná que já está em funcionamento desde outubro de 2018, o 190 PR, garante agilidade e transparência no atendimento. O aplicativo é pioneiro no país e possibilita o acionamento de uma viatura sem a necessidade do usuário acionar o 190 através de ligação telefônica.

A ferramenta traz eficiência para o acionamento de emergência. O gerenciamento do atendimento é totalmente transparente, desde o momento do acionamento até o tempo de chegada da viatura policial no local da ocorrência.

“O app proporciona ao solicitante de emergência o rastreio da sua solicitação e a seguridade do atendimento, ou o protocolo para se queixar do não atendimento”, afirma o tenente-coronel Giraldes, Comandante do 11° BPM. O aplicativo esta disponível para os sistemas Android e IOS, ambos gratuitamente.