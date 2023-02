Anunciadas  iguarias e participantes do Festival Campo Mourão no Prato

Em evento realizado na tarde desta sexta-feira (3/2), na Casa do Empreendedor, foram anunciados os estabelecimentos do ramo de alimentos que participam do Festival Campo Mourão no Prato e a iguaria que cada um estará servindo na promoção. Será a segunda edição do Festival Campo Mourão, que começou nesta sexta-feira e prossegue até o dia o próximo dia 17.

Estes são os estabelecimento participantes da promoção e o prato que estão servindo dentro do festival:

– Benedito Bar (1 espetinho de frango, 1 espetinho de alcatra e 1 pão de alho, com acompanhamentos)

– Duda Bento Doces (mini bolo red velvet),

– Zattar Comida Árabe (kibe crú – 250 gramas)

– Sorveteria Gebon (combo de 10 picolés de fruta)

– Gela Boca (taça Ula ula)

– Carpe Diem Noctem (pernil ao molho barbecue caseiro)

– Togo Congelados (combo de panqueca e paleta mexicana)

– Cervejaria Tauá (trio de bolinhos de boteco e um chopp de 300 ml)

– Alvo’s Beer Club (coxinhas de frango – 700 gramas),

– Dom Maiolo Italian (arroz, filé de frango a parmegiana e batata chips)

– Eden Beer (batata frita com cheddar e bacon)

– Introvini’s Confeitaria Artesanal (brownie de chocolate meio amargo + sorvete artesanal de creme + morangos + calda de chocolate quente)

– Jacaré Vermelho Pizza Bar (pizza margherita)

– Lounge (carpaccio de filé)

– Osteria Cozinha Italiana (escalope ao vinho branco, penne ao pomodoro fresco manjericão, tomate recheado e batata recheada)

– Restaurante A Varanda (risoto de alho poró e risoto de frango)

– 013 Santos (pão com linguiça artesanal, queijo e vinagrete)

– Piacentini Palace Hotel (espaguete de grano duro envolvido no molho pomodoro de tomates frescos confitados, polpa de tomate, oregano e manjericão)

– Quintal Colaborativo (espetinho de xixo, kafta com queijo, medalhão de frango com bacon)

– Tonello Business Hotel (café da manhã)

– Rudy’s Pizza Artesanal (pizza margherita)

– Nurimix Rotesseria (marmita executiva),

– Mater Padaria Artesanal (baguetinha colonial, mortadela com pistache, queijo prato e pasta de alho assada)

– Mais1.Café (combo comCAfe: 1 café gelado Ovomaltine, 1 pink lemonada, 1 croissant francese 1 cookie)

– Gocoffee (frappe de caramelo salgado)

– Fiorella (strogonoff de carne, batata palha, arroz e salada)

– Torresmo do Figueiredo (torresmo defumado e frito)

– Famô (casadinho ou prestígio)

– Entorna Madalena Retrô (bife ancho e acompanhamentos)

– Calvary Café (duo de bruschettas acompanhado de latte caramel gelado)

– Bull Boutique de Carnes (bife chorizo, risoto de palmito e legumes grelhados na parrila)

– Ana Empório Bistrô (risoto de linguiça com tomates confitados e crisp de couve)

– Ah! Cucaria Artesanal (combo: 1 cuca salgada e 1 soda italiana)

PROMOÇÃO

Cada estabelecimento participa da promoção com um prato, ao preço máximo de R$ 24,90. Divulgar as riquezas da gastronomia de Campo Mourão, bem como estimular que os próprios mourãoenses conheçam o que os restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, pizzarias e demais empresas do ramo de alimentos estão fazendo na cidade, são os objetivos do festival.

A promoção envolve a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Prefeitura de Campo Mourão/Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Sebrae, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindihorbs, Unespar, Cresol e a Agência Veoito

A população pode obter outras informações no instagram.com/cmnoprato ou www.facebook.com/cmnoprato