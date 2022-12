Antecipada abertura do comércio lojista de Campo Mourão à noite

Os consumidores poderão fazer suas compras no comércio de Campo Mourão, no período noturno (até às 22 horas), já a partir de segunda-feira (dia 12). A antecipação da abertura do comércio mourãoense, inicialmente marcada para o dia 15 (quinta-feira), foi formalizada em termo de acordo assinado hoje (8/12) entre a Associação Comercial e Industrial (Acicam), o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

A antecipação resultou de pedidos feitos pelos comerciantes às duas entidades empresariais, diante do fechamento das empresas nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo e das dificuldades ainda enfrentadas pelo setor como reflexo da pandemia de Covid-19. As empresas encontram-se ainda em recuperação dos nefastos reflexos das medidas de restrição impostas no período da pandemia e o natural aquecimento das vendas no período natalino é essencial para o restabelecimento financeiro do comércio.

A partir dos pedidos apresentados pelos comerciantes, os presidentes Ben-Hur Berbet (da Acicam) e Nelson José Bizoto (do Sindiempresarial) iniciaram negociações para a antecipação da abertura do comércio local no período noturno com o presidente do Sindecam, Mauro de Oliveira.

“Todos se mostraram plenamente conscientes do alcance da medida para o nosso comércio, para a recuperação das empresas e a consequente manutenção de empregos. Por outro lado, a população será beneficiada com mais dias para fazer suas compras até às 22 horas”, explica Ben-Her Berbet, presidente da Acicam.