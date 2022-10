Aniversário de 75 anos de Campo Mourão terá eventos da prefeitura e missa na Catedral

Os 75 anos de emancipação política de Campo Mourão serão comemorados na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, com ato cívico no Paço Municipal (8 horas). Também haverá missa de ação de graças na Catedral São José (19 horas) e Concerto com músicos convidados para executar peça especial composta em homenagem à cidade no coreto da Praça Getúlio Vargas (20h30).

O feriado municipal de aniversário será no dia 17 de outubro, conforme estabelecido em lei municipal, aprovada em 2017 pelo Poder Legislativo. A programação de aniversário por parte do município já teve início no dia 1º de outubro, com o Hackathon da Nasa e teve sequência com o Empreendeweek.

A partir do dia 10 a programação envolverá também ações de outras secretarias, como Educação, Saúde, Fundação Cultural, Fundação de Esportes, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Uma roda gigante patrocinada pelo Supermercado Condor instalada na Praça será uma das novidades.

Dois shows artísticos serão realizados na Praça São José: Família Lima (dia 16) e Fernando & Sorocaba (dia 17). O selo comemorativo aos 75 anos foi escolhido por internautas por meio do aplicativo Colab e desde então já faz parte do material de divulgação oficial do município. A programação completa está no link: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/75-anos

HISTÓRIA

A descoberta e exploração dos campos onde fica hoje Campo Mourão, remonta ao tempo das reduções jesuíticas. Mas foi a partir de 1903, que a família de José Luiz Pereira fixou residência, seguido de outras famílias ao longo das primeiras décadas do século XX.

Em 1947, Campo Mourão emancipa-se de Pitanga, tornando-se município pela Lei 02/47, sancionada pelo governador Moysés Lupion. José Antônio dos Santos é nomeado prefeito até a instalação do município e a posse de Pedro Viriato de Souza Filho, eleito prefeito com 230 votos.

Até a década de 60 o município compreendia toda a Microrregião 12 e os municípios que hoje a integram eram seus distritos administrativos. Na década de 80, foram desmembrados dois dos seus últimos distritos administrativos: Luiziana e Farol do Oeste, ficando sobre sua tutela apenas o distrito de Piquirivaí.