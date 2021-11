Andrey Legnani vai presidir a subseção da OAB Campo Mourão

Eleito na semana passada com 487 votos, o advogado Andrey Legnani é novo presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campo Mourão. Ao lado do vice, Anderson Carraro Hernandes, Legnani fará um mandato de três anos.

A eleição teve chapa única. O novo presidente da entidade, disse que a prioridade da nova diretoria é a construção da nova sede para a subseção de Campo Mourão.

“Uma antiga reivindicação para nossa subseção que funciona atualmente em uma residência adaptada. Conseguimos durante a última gestão incluir no orçamento da seccional o projeto para a construção da nova sede que será levantada no mesmo local onde se encontra atual sede”, disse ele.

Legnani fala também em atenção com maior ênfase nas prerrogativas do exercício da advocacia. “Durante os últimos dois anos os casos de violação das prerrogativas do exercício da advocacia aumentaram sobremaneira e estão exigindo um maior cuidado por parte da OAB”, explicou.

Programas de saúde do advogado, com campanhas mais frequentes, convênios e incentivo ao advogado para a prática de esportes e cuidados com a saúde em geral também fazem parte das prioridades da nova gestão.

“A valorização do exercício da advocacia com incentivo à cobrança de honorários justos, consultas e fiscalização do arbitramento de honorários aos defensores dativos também terá atenção redobrada durante essa gestão”, ressaltou.

Legnani assumiu a vaga do advogado Renato Fernandes da Silva. A chapa é composta ainda do secretário-geral, Vainer Martins Reis; secretária-geral-adjunta, Jalane Tansin Kloster Ferreira e a tesoureira será Ana Cristina González Sanchéz.

OAB ESTADUAL

Já a eleição da OAB Paraná, que aconteceu no mesmo dia, elegeu a advogada Marilena Winter. Ela se tornou a primeira mulher eleita presidente da seccional. O pleito foi na modalidade online.

A nova diretoria será composta também pelos advogados Fernando Estevão Deneka (vice-presidente), Henrique Gaede (secretário-geral), Roberta Santiago Sarmento (secretário-geral adjunto) e Luiz Fernando Casagrande Pereira (tesoureiro).