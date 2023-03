AML e AME passam a compartilhar o mesmo espaço na Biblioteca Pública

Desde o ano de 2005, a Academia Mourãoense de Letras (AML) utiliza uma sala na Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello. Com a posse da nova diretoria da entidade em fevereiro desse ano, decidiu-se compartilhar o espaço com a Associação Mourãoense de Letras (AME). As duas entidades têm por finalidades iguais à defesa da cultura local e do livro, leitura e literatura.

A decisão de compartilhar a sala é para que as duas entidades possam realizar ações em conjunto, visando a divulgação das obras e dos escritores locais. Recentemente em parceria com a Fundação Cultural de Campo Mourão, o espaço conta com uma exposição do renomado fotografo Sebastião Salgado, visitada por munícipes e estudantes.

”Êxodos”, que aborda tanto a dimensão global da crise migratória como esmagadoras histórias individuais de exílio, é antes de tudo uma chamada à ação para além da compaixão. Outra atração é a coleção de Bíblias Sagradas em diversos idiomas.

Além da exposição, outra parceria com a Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello, possibilitou a abertura da biblioteca particular do médico José Carlos Ferreira, composta por obras raras da literatura mundial e brasileira, que estarão disponíveis para consulta.